Связанные с вице-мэра Москвы фирмы обвинили в получении 10 млрд рублей по госконтрактам

Компании «Татстрой», «Водоканалсервис» и «Татсельжилкомхоз», которые через офшоры принадлежали матери нынешнего вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина (в 2001-2010 году – глава Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана), получили по госзаказам 10 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на расследование международной антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл — Россия».

К 2007 году основные строительные компании в республике (ОАО «Татсельжилкомхоз», ОАО «Водоканалсервис», УК ОАО «Татстрой») перешли под контроль ООО «Авердикс». Как выяснили в «Трансперенси Интернешнл», фирма «Авердикс», в свою очередь, принадлежала лондонской компании AVERDO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED, директором которой является гражданка Великобритании Роза Хуснуллина 1944 года рождения.

Как подсчитал РБК, компания «Водоканалсервис» участвовала в 282 тендерах и получила почти 9,9 млрд рублей. «Татарстрой» с 2011 года по 2013 год получил семь госконтрактов на 41,9 млн рублей. «Татсельжилкомхоз» заработал на четырех господрядах 12,9 млн рублей.

Роза Хуснуллина подтвердила телеканалу «Дождь», что является матерью вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, но от других комментариев отказалась.

Юристы «Трансперенси Интернешнл — Россия» подготовили заявление в прокуратуру с просьбой проверить, не было ли в действиях Хуснуллина конфликта интересов, и обратились к властям Великобритании в связи с возможным отмыванием денег на территории страны.