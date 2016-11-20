Мемория. Юко Кавагути

20 ноября 1981 года родилась Юко Кавагути, российско-японская фигуристка.

Личное дело

Юко Кавагути (Ю́ко — фамилия, Кавагу́ти — имя, 35 лет) родилась в городе Фунабаси — пригороде Токио. Ее отец в молодости увлекался легкой атлетикой, однако, не достигнув успехов в спорте, занялся бизнесом — стал торговать металлом. Мать спортсменки — преподавательница английского языка.

В детстве Юко помимо фигурного катания увлекалась балетом и синхронным плаванием. Но профессию выбрала из-за любви к конькам, на которые она встала в шесть лет.

Поначалу спортсменка выступала в одиночном разряде. В 1998 году завоевала бронзу юниорского чемпионата Японии.

В том же году в японском Нагано прошли зимние Олимпийские игры, на которых Юко была очарована выступлением Елены Бережной в паре с Антоном Сихарулидзе (они завоевали серебро Игр). Шестнадцатилетняя фигуристка связалась с их тренером Тамарой Москвиной и сообщила, что хочет заниматься парным катанием под ее руководством. Москвина пригласила Юко в США, где тогда проходили тренировки.

Тренер вспоминала: «Я получила факс, который был написан от руки детским почерком по-английски. Там было написано: «Я Юко Кавагути, мне 16 лет, я фигуристка. Смотрела соревнования по фигурному катанию. Мне очень понравилась Елена Бережная. И я хочу кататься так же».

В США Юко стала тренироваться у Игоря Москвина — мужа и тренера Тамары Москвиной. Через год тренировок у девушки появился первый партнер — Александр Маркунцов.

«Игорь Борисович Москвин предложил нам встать в пару, это его ученик. Мы выступали за Японию три сезона. [Дважды стали чемпионами Японии и получили серебро на чемпионате мира 2001 года среди юниоров.] Потом пришлось с ним расстаться, потому что Маркунцов не мог получить японское гражданство, и поехать на Олимпиаду мы не могли», — рассказывала спортсменка.

После зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) Москвина с учениками, в том числе и Юко, вернулись в Петербург. Там Юко стала тренироваться с Дэвином Патриком, откаталась с ним один сезон, выступая за США. На чемпионате США 2006 года Юко и Патрик заняли лишь 15-е место и расстались.

Весной 2006 года встала в пару с фигуристом Александром Смирновым. И уже в ноябре Юко и Смирнов произвели сенсацию, заняв третье место на Кубке России — российском этапе Гран-при по фигурному катанию.

Однако из-за перелома ноги у спортсменки они пропустили и чемпионат России, и чемпионат Европы 2007 года.

В 2008 году Юко и Смирнов выиграли чемпионат России, заняли третье место на первенстве Европы и стали четвертыми в мировом рейтинге пар Международного союза конькобежцев (ISU).

В январе 2009 года Юко Кавагути получила российское гражданство, чтобы иметь возможность выступить на Олимпиаде следующего года в Вакувере. Правила ISU допускают, что пары могут выступать за страну, гражданином которой является один из партнеров, а МОК ставит условие, чтобы оба спортсмена имели одинаковое гражданство.

В 2009 году пара выиграла золото чемпионата России, серебро чемпионата Европы и бронзу мирового первенства.

В 2010 году фигуристы взяли чемпионат Европы и завоевали бронзу чемпионата мира. На зимних Олимпийских играх пара не получила медалей, заняв четвертое место. После этих соревнований в апреле 2010 года Юко сделали операцию на плече.

На чемпионате мира 2011 года, перенесенном из-за обрушившегося на Токио цунами в Москву, пара стала четвертой. В сезоне 2011/2012 спортсмены выступили на трех этапах серии Гран-при по фигурному катанию, выиграв соревнования в Китае и Японии и получив серебро на Кубке России. В финале Гран-при в Квебеке фигуристы заняли третье место.

2012 год стал для пары неудачным: Александр Смирнов сначала перенес операцию по удалению аппендицита и кишечной грыжи, а затем — на мениске правого колена. Из-за этого пара пропустила российский чемпионат и первенство Европы. Не самым блестящим было и выступление на чемпионате мира — 7-е место.

В следующем 2013 году фигуристы взяли серебро на чемпионате России, пропустив вперед пару Татьяны Волосожар и Максима Транькова. На Мемориале Панина-Коломенкина, проходившем в Петербурге в октябре 2013 года, Смирнов получил разрыв связки надколенника, из-за чего фигуристы пропустили все намеченные в сезоне соревнования, в том числе Олимпиаду в Сочи.

В 2015 году Юко и Смирнов второй раз в карьере выиграли европейский чемпионат и завоевали бронзу в финале Гран-при.

В январе 2016-го Юко получила разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего пара вынужденно снялась с чемпионатов Европы и мира. В сентябре фигуристы продолжили участвовать в соревнованиях.

Чем знаменита

Юко Кавагути и Александр Смирнов Luu / Wikimedia Commons

Одна из сильнейших в мире фигуристок. Японская спортсменка, в 2009 году получившая российское гражданство. В паре с Александром Смирновым завоевала весь пьедестал чемпионатов Европы по фигурному катанию: золото 2010 и 2015 годов, серебряные награды ЧЕ-2009 и ЧЕ-2011, бронзу 2008 года. Также Юко и Смирнов — бронзовые призеры чемпионатов мира (2009, 2010), обладатели серебра командного чемпионата мира 2015 года, трехкратные (2008—2010) чемпионы России. К концу ноября 2016 года пара занимает седьмое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

О чем надо знать

Александр Смирнов родом из Твери. До 17 лет он занимался там одиночным катанием, затем переехал в Санкт-Петербург. Юко в 2006 году стала его третьей партнершей. Ходили слухи, что японская спортсменка влюблена в фигуриста. Однако в сентябре 2010 года он женился на стилисте Екатерине Гарус, в 2014 году в семье родился первенец.

В начале 2016 года, когда Смирнов оказался без партнерши из-за ее травмы, он попробовал себя в качестве тренера — помогал литовскому дуэту Годы Буткуте и Никиты Ермолаева, довел их до чемпионата мира в Бостоне (17-е место). «Выражаясь футбольным языком, Саша Смирнов сегодня является "играющим тренером", "катающимся наставником"», — говорила Тамара Москвина.

Сама Юко Кавагути не замужем, о личной жизни она не распространяется.

Прямая речь:

О самом удачном выборе партнера («Санкт-Петербургские ведомости», ноябрь 2009):

— Александра Смирнова сами выбрали в партнеры или тренеры вас соединили?

— Нет, после Дэвина я была готова бросить фигурное катание. Но потом поняла, что по-прежнему очень хочу кататься. Мне было все равно, какой партнер, невысокий или плохо катается, какой у него рост, вес — не важно. Я просто хотела кататься. Саша катался в группе у Людмилы и Николая Великовых. А поскольку выбора не было, я стала кататься с ним и ушла от Тамары Николаевны.

— А чья была идея вернуться к Москвиной?

— Моя. Я чувствовала себя чужой у Великовых, с ними были сложные взаимоотношения, потому что за многие годы я привыкла к Тамаре Николаевне. Она мне как мама. Если у меня трудности, я поговорю с ней — и все нормально. Может быть, и хорошо, что так получилось. Великовы хорошие тренеры, но они работали над основами парного катания, а у Тамары Николаевны сразу высокий уровень».

О пропуске Олимпиады в Сочи («АиФ», март 2015): «Мама позвонила мне из Японии: "Тут тоже у всех на уме только Сочи, Сочи... Поэтому давай где-нибудь встретимся и переждем Олимпиаду". И мы поехали с ней в Финляндию. Там было тихо, спокойно, никто на нас не обращал внимания. Несколько дней я отдыхала, а потом не выдержала и включила трансляцию соревнований в парном катании. Странно было ощущать себя просто зрителем. Но все равно… Я была очень рада, что наши русские фигуристы выступили так достойно. <…>

Тогда, после Сочи, была такая пустота. Вообще не хотелось кататься. <…> Я тогда решила: "Раз нет желания кататься для себя, значит, буду кататься хотя бы для Саши". Ему пришлось так много пережить [из-за травмы], вот я и старалась его поддержать. А потом и удовольствие от катания вернулось».

О завершении карьеры (там же):

— У вас... три высших образования: международные отношения, экономика и тренерская деятельность. Думали, чем займетесь по завершении спортивной карьеры?

— Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос даже себе. И когда об этом думаю, становится грустно. Все равно когда-то надо заканчивать. Не буду же я до ста лет кататься! Тем более что не хотелось бы сильно опускаться в профессиональном плане. А если не уйти вовремя, это неизбежно. Где буду жить, когда покину спорт, в России или Японии? Либо там, либо здесь. Но точно не в Америке или где-то еще.

6 фактов о Юко Кавагути

Фамилия Юко переводится как «спокойный (или неторопливый) ребенок», а имя Кавагути как «исток реки».

Юко — первая японская фигуристка, получившая медаль ISU в парном катании (серебро чемпионата мира среди юниоров 2001 года).

Помимо японского языка прекрасно говорит на английском и русском.

Ради исполнения своей мечты заниматься фигурным катанием и тренироваться у Тамары Москвиной Юко пришлось отказаться от японского гражданства: двойное гражданство там не разрешено.

Юко окончила Санкт-Петербургский университет и является специалистом международных отношений.

Коллекционирует игрушечных муми-троллей.

Материалы о Юко Кавагути:

Статья в Википедии

Биография на сайте «Узнай все»

Биография Александра Смирнова в Википедии