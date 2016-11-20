Патриарх Кирилл приравнял аборты к алкоголизму и наркомании

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь считает целесообразным вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает РИА Новости.

Патриарх объяснил свою позицию: «Если государство говорит: это ваше личное дело, оно подчеркивает свое негативное отношение к абортам. Ну ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки? Нет такого, потому что это зло, это вредно. А здесь покрываем общей страховкой совершение абортов».

При этом предстоятель РПЦ признал, что полный запрет абортов в России в настоящее время невозможен: «Когда мне предложили подписать петицию, я, конечно, подписал, потому что церковь против абортов. Но мы по земле ходим, и у церкви совершенно реалистическая повестка дня, идет диалог с государством. Мы понимаем, что в настоящий момент запретить аборты невозможно».

Патриарх Кирилл отметил, что «очень сдержанно» и «негативно» он относится к абортам в отсутствие медицинских показаний, тогда как «медицинские показания — это уже другой разговор».