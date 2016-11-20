Подругу президента Южной Кореи официально обвинили в злоупотреблении влиянием

Прокуратура Республики Корея предъявила обвинения близкой подруге президента страны Чхве Сун Силь в использовании своего влияния для получения личной выгоды, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Помимо злоупотребления влиянием Чхве Сун Силь обвиняется в попытке мошенничества с целью перевода средств из контролируемых ей неправительственных фондов в принадлежащую ей компанию.

Бывшие помощники президента Южной Кореи Ан Чжон Бому и Чжон Хо Сону подозреваются в пособничестве Чхве Сун Силь и передаче ей секретной документации.