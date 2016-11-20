Российский боксер Ковалев проиграл бой за три чемпионских титула

Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титул чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе завершился поражением россиянина, сообщает «Интерфакс».

Бой проходил в Лас-Вегасе. По его итогам трое судей присудили победу Уорду.

Это поражение стало первым в карьере 33-летнего Ковалева, который до того имел в своем активе 30 побед и 1 ничью. Для 31-летнего Уорда эта победа стала 31-ой в 31 поединке.