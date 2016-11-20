20 ноября 2016, 09:08
Российский боксер Ковалев проиграл бой за три чемпионских титула
Поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом за титул чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе завершился поражением россиянина, сообщает «Интерфакс».
Бой проходил в Лас-Вегасе. По его итогам трое судей присудили победу Уорду.
Это поражение стало первым в карьере 33-летнего Ковалева, который до того имел в своем активе 30 побед и 1 ничью. Для 31-летнего Уорда эта победа стала 31-ой в 31 поединке.
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