Ковалев назвал решение судей в поединке с Уордом абсурдом

Российский боксер Сергей Ковалев, потерпевший поражение в поединке с американцем Андре Уордом за три чемпионских титула, раскритиковал решение судей, присудивших победу своему соотечественнику, сообщает RT.

Ковалев отметил: «Я не согласен с решением судей, болельщики со мной солидарны, они освистали судейский вердикт. Я понимаю, что нахожусь в гостях в США и судьи были местными, но это абсурд».

Россиянина возмутило, что трое судей присудили победу Уорду со счетом 114:113, хотя американец по ходу поединка был отправлен в нокдаун.

Ковалев заявил, что разъярен таким решением: «Разумеется, хочу реванш и не считаю себя проигравшим».