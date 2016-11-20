В Москве открыли памятник Майе Плисецкой

На улице Большая Дмитровка в Москве прошла церемония открытия памятника балерине Майе Плисецкой, сообщает РИА Новости.

На церемонии присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, главный дирижер, руководитель Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев, супруг Плисецкой композитор Родион Щедрин и многочисленные поклонники балерины.

Родион Щедрин, инициатор установки памятника, выразил надежду, что сквер, в котором установлен памятник, станет местом встречи влюбленных пар.

Памятник был открыт под звуки «Кармен-сюиты».

Напомним, Майя Плисецкая, одна из самых прославленных балерин XX века, скончалась 2 мая 2015 года на 90-м году жизни.