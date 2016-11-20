Журналисты подметили исправления в официальной биографии Мелании Трамп

Официальная биография жены избранного президента США Дональда Трампа Мелании подверглась корректировке в части сведений об образовании будущей первой леди, сообщает The Huffington Post.

Ранее публицисты Божан Позар (Bojan Pozar) и Игор Омерза (Igor Omerza) проанализировали официальную биографию Мелании Трамп, которая была опубликована на сайте www.MelaniaTrump.com. В ней утверждалось, что Мелания имеет оконченное высшее образование по специальности «Дизайн и архитектура». Однако журналисты выяснили, что будущая первая леди бросила учебу через год после поступления в университете Любляны.

На сайте Дональда Трампа в настоящее время указывается: «Она бы получила образование в Люблянском университете, но приостановила обучение ради модельной карьеры в Милане и Париже, до того как перебраться в Нью-Йорк в 1996 году».

Прежняя версия биографии Мелании Трамп удалена.