Меркель решила баллотироваться на четвертый срок

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена принять участие в выборах главы правительства в 2017 году, сообщает Reuters.

С соответствующим заявлением Меркель выступила на закрытом заседании президиума Христианско-демократического союза (ХДС). Ожидается, что официальное объявление последует вечером 20 ноября.

При этом в настоящее время поддержать Меркель на выборах готовы 55% участников опроса, проведенного Emnid по заказу издания Bild. 39% респондентов против переизбрания Меркель.

Напомним, Ангела Меркель руководит германским правительством с 2005 года.