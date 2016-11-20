«Нафтогаз Украины» пригрозил «Газпрому» подорожанием транзита газа

Коммерческий директора компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что ежегодная плата российского «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины может вырасти на 4 млрд долларов.

Это может произойти в случае принятия Стокгольмским арбитражем решения в пользу украинской компании, пишет Витренко: «Проблема в том, что "Газпрому" придется выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 миллиарда долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок».

По мнению Витренко, решение Стокгольмского арбитражного суда станет проверкой для Евросоюза в части приверженности правовым нормам и европейским ценностям: «Я верю, что, несмотря на все сложности, этот тест Европа пройдет достойно».

Ранее Россия и Украина обменялись исками в Стокгольмском арбитраже. Украинская сторона в судебном порядке требует от «Газпрома» 28,3 млрд долларов. Российская сторона требует от компании Украины выплаты на сумму 38,7 млрд долларов.

Несмотря на это, президент России Владимир Путин распорядился помочь городу Геническ в Херсонской области Украины с поставками газа.