В «Открытой России» опровергли сообщения об обысках

Руководитель правозащитного направления общественно-политического движения «Открытая Россия» Мария Баронова заявила, что в «Открытой России» в течение последних двух недель не проводилось новых обысков, сообщает «Интерфакс».

Вместе с тем, Баронова подтвердила, что некоторые сотрудники организации были вызваны на допрос: «Допросы проводятся в связи с тем, что у следственной группы по вяло текущему «материнскому делу» появилось время для проверки той информации, которая ими была получена во время обыска в апреле прошлого года».

Сообщения о допросах сотрудников «Открытой России» подтвердила также пресс-секретарь основателя движения Михаила Ходоровского. Кюлле Писпанен рассказала, что ее также вызвали на допрос и она «как любой законопослушный гражданин» собирается прийти на допрос «после того, как вернется в Россию».