20 ноября 2016, 14:19
СМИ сообщили о допросах и обысках в «Открытой России»
Сотрудников «Открытой России», основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, допрашивают, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники в следственных органах.
Собеседники издания рассказывают также об обысках и выемке компьютеров.
Следственные действия осуществляются, по одной из версий, в рамках расследования «третьего дела ЮКОСа» о легализации» Ходорковским средств, «приобретенных в результате совершения преступления». По другой версии, обыски и допросы могут быть связаны с новым уголовным делом.
Телеканал «Дождь» сообщает, что в «Открытой России» подтверждают сообщения о допросах.
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