СМИ сообщили о допросах и обысках в «Открытой России»

Сотрудников «Открытой России», основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, допрашивают, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники в следственных органах.

Собеседники издания рассказывают также об обысках и выемке компьютеров.

Следственные действия осуществляются, по одной из версий, в рамках расследования «третьего дела ЮКОСа» о легализации» Ходорковским средств, «приобретенных в результате совершения преступления». По другой версии, обыски и допросы могут быть связаны с новым уголовным делом.

Телеканал «Дождь» сообщает, что в «Открытой России» подтверждают сообщения о допросах.