Самолет с журналистами кремлевского пула прибыл в Лиму

Самолет с частью российской делегации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и журналистами кремлевского пула прибыл в перуанскую столицу Лиму после задержки более чем на сутки, сообщает ТАСС.

Напомним, 18 ноября два истребителя с швейцарским флагом несколько минут сопровождали самолет с российской делегацией, следовавший в Лиму. Журналисты задавались вопросом, не считается ли такой маневр швейцарского истребителя опасным сближением. В минобороны Швейцарии сравнили случившееся с рутинной проверкой ДПС.

Затем, при посадке лайнера в Лиссабоне для дозаправки, была обнаружена неисправность воздушного судна, причем пассажиров отправили в гостиницу лишь через 11 часов ожидания. После доставки запчастей из Москвы и ремонта самолета пассажиры продолжили путь.

Напомним, в Лиме в эти дни проходит саммит АТЭС, на котором присутствует президент России Владимир Путин.