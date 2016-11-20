Путин рассказал о неразделимости православия и России

Президент РФ Владимир Путин заявил в фильме «Патриарх» на телеканале «Россия 1», что православие и Россия неразделимы.

В ленте, приуроченной к 70-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президент отмечает: «Православие и Россия неразделимы. И на протяжении всей истории православие играло очень значимую роль в жизни нашего государства и нашего народа».

Поскольку в основе нравственных ценностей россиян прежде всего лежат православные ценности, «в этом смысле оно (православие — прим. "Полит.ру"), конечно же, является важнейшей составной частью души России», заявил российский лидер (цитаты по ТАСС).

Напомним, 20 ноября Владимир Путин направил патриарху Кириллу поздравительную телеграмму. Накануне, 19 ноября, глава государства наградил предстоятеля РПЦ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.