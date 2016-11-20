Путин и Обама побеседовали в Перу

Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама провели краткую беседу в перуанской столице Лиме, сообщает РИА Новости.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, лидеры двух стран «в начале ретрита (рабочего заседания) поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили». Другие подробности не приводятся.

Саммит АТЭС, который проходит в эти дни в Лиме, последнее крупное международное мероприятием для Обамы в качестве президента США.