Белый дом раскрыл подробности беседы Путина и Обамы

Президент США Барак Обама и президент РФ Владимир Путин в ходе беседы в Лиме обсудили Сирию и Украину, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Белого дома.

В администрации Обамы сообщили, что президент США призвал Россию соблюдать минские соглашения по урегулированию украинского кризиса. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что беседа была очень краткой.

В Лиме, где 20 ноября завершает работу саммит АТЭС, Владимир Путин также провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которых обсуждались проекты в сфере экономического сотрудничества.