20 ноября 2016, 10:02
Главы Пентагона и разведки США посоветовали Обаме уволить главу АНБ
Министр обороны США Эштон Картер и руководитель Национальной службы разведки Джеймс Клеппер передали в Белый дом рекомендации уволить главу Агентства национальной безопасности Майкла Роджерса, пишет The Washington Post.
По сообщению источников издания, рекомендации были переданы в администрацию Обамы еще в октябре, однако до завершения проработки вопроса разделения АНБ и Киберкомандования рассмотрение обращения Картера и Клэппера было отложено.
Главы Пентагона и Нацразведки, по словам собеседников издания, недовольны частым отсутствием руководителя АНБ на рабочем месте и пренебрежением мнением высокопоставленных коллег.
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