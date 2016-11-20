Главы Пентагона и разведки США посоветовали Обаме уволить главу АНБ

Министр обороны США Эштон Картер и руководитель Национальной службы разведки Джеймс Клеппер передали в Белый дом рекомендации уволить главу Агентства национальной безопасности Майкла Роджерса, пишет The Washington Post.

По сообщению источников издания, рекомендации были переданы в администрацию Обамы еще в октябре, однако до завершения проработки вопроса разделения АНБ и Киберкомандования рассмотрение обращения Картера и Клэппера было отложено.

Главы Пентагона и Нацразведки, по словам собеседников издания, недовольны частым отсутствием руководителя АНБ на рабочем месте и пренебрежением мнением высокопоставленных коллег.