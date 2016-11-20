В Псковской области спасли вдохновившегося историей в Стругах Красных юношу

В Псковской области удалось предотвратить самоубийство юноши, которого толкнула на это история подростков из Струг Красных, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Согласно сообщению, после 14 ноября, когда разыгралась трагедия в Стругах Красных, областные власти проводили «непрерывный мониторинг переписки пользователей социальных сетей» и выявили юношу, который намеревался свести счеты с жизнью в день своего рождения и каждый день в режиме обратного отсчета сообщал об этом в соцсетях.

Установить личность и фактическое местонахождение юноши было сложно, поскольку молодой человек не имел постоянного места проживания и активно перемещался по городу. Однако в результате юношу нашли и задержали в ночь на 20 ноября, когда он направлялся к месту совершения суицида.

Выяснилось, что юноша состоит на специализированном учете в связи с психическим расстройством. В ходе допроса он сообщил, что к суицидным намерениям его подтолкнула широко освещаемая в СМИ гибель подростков в поселке Струги Красные. После допроса молодого человека обследовал психолог, затем юношу поместили в психиатрическую больницу.

В сообщении псковского управления СКР подчеркивается: «Рекомендуем категорически прекратить разговоры с детьми и подростками на тему произошедшей в п. Струги Красные трагедии и ограничить их от просмотра не соответствующих действительности публикуемых материалов, подаваемых зачастую в искаженном, гипертрофированном виде, в которых происходит героизация подростков, стрелявших в процессе распития спиртных напитков из травматического и огнестрельного оружия по гражданским лицам, стражам порядка и животным».

Напомним, 14 ноября 15-летние подростки обстреляли автомобиль полицейских в поселке Струги Красные Псковской области. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому с целью проверки информации о нахождении в нем без вести пропавшего подростка. Полицейские в течение нескольких часов вели переговоры с юношей и девушкой. Было принято решение провести штурм сотрудниками СОБР отдела Росгвардии по Псковской области. Однако во время спецоперации подростки были обнаружены мертвыми, они покончили с собой.