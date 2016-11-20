Шойгу написал географический диктант

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу принял участие во Всероссийском географическом диктанте, сообщает «Интерфакс».

Шойгу писал диктант в здании МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве. Он отметил, что вопросы были интересными, но сложными: «Надеюсь, что мы хотя бы на половину ответили, я, во всяком случае. <…> За одну ночь не подготовишься».

Данная акция проводится в России во второй раз. Написать диктант можно до 14:00 мск 24 ноября, причем необязательно лично – доступна возможность поучаствовать в диктанте дистанционно, на сайте РГО.