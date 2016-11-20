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20 ноября 2016, 10:47
космос МКС

«Союз МС-03» доставил очередную экспедицию на МКС

МКС
МКС
Роскосмос

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-03» успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщает Роскосмос.

На борт МКС прибыли космонавт Олег Новицкий, астронавт ESA Тома Песке и астронавт NASA Пегги Уитсон. На борту станции уже находятся космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко и астронавт Робер Кимбро.

Очередная экспедиция МКС примет участие в регламентных работах, научных исследованиях и экспериментах.

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