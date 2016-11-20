Московский футбольный клуб «Спартак» впервые с 2000 года выиграл первый круг чемпионата России. В четырнадцатом туре чемпионата «Спартак» выиграл у «Амкара» со счетом 1:0 и оказался бесспорным лидеров турнирной таблицы.

От ближайшего преследователя, петербургского «Зенита», «Спартак» оторвался на шесть очков, поэтому вне зависимости от исхода оставшегося у «Зенита» матча 14-го тура, а также матчей 15-тура московский клуб останется лидером.

Третья строчка турнирной таблицы – у ЦСКА, который отстает от «Спартака» на девять очков.