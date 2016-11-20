20 ноября 2016, 09:46
Жертвами крушения поезда в Индии стали более 90 человек
В Индии в результате схода поезда с рельсов погиб 91 человек, сообщает Agence France-Presse.
Заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Михаил Воробьев заявил РИА Новости, что в результате крушения поезда граждане России, по предварительной информации, не пострадали.
Катастрофа произошла в индийском штате Уттар-Прадеш в ночь на 20 ноября. Причина схождения с рельсов 14 вагонов устанавливается.
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