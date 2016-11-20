Жертвами крушения поезда в Индии стали более 90 человек

В Индии в результате схода поезда с рельсов погиб 91 человек, сообщает Agence France-Presse.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Михаил Воробьев заявил РИА Новости, что в результате крушения поезда граждане России, по предварительной информации, не пострадали.

Катастрофа произошла в индийском штате Уттар-Прадеш в ночь на 20 ноября. Причина схождения с рельсов 14 вагонов устанавливается.