Трамп подтвердил имена кандидатов на посты глав Госдепа и Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост госсекретаря США республиканца Митта Ромни, сообщил в эфире телеканала Fox News вице-президент Трампа Майк Пенс.

По словам Пенса, кандидатура Ромни «активно обсуждается».

В то же время сам Трамп подтвердил в своем твиттере, что рассматривает генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса в качестве кандидата на должность главы Пентагона. В посте Трамп написал: «Генерал Джеймс "Бешеный пес" Мэттис, который рассматривается на должность министра обороны, вчера произвел сильное впечатление. Настоящий генерал генерала!».

General James "Mad Dog" Mattis, who is being considered for Secretary of Defense, was very impressive yesterday. A true General's General!