Глава Росгидрометцентра пожаловался на незаконные прогнозы погоды

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лишь его ведомство вправе прогнозировать опасные природные явления, сообщает «Интерфакс».

Вильфанд подчеркнул: «Информация об опасных явлениях может исходить только из одного источника – Росгидромета. Это закон. Только Росгидромет выполняет задачу по гидрометеорологической безопасности страны, причем в невероятно сложных условиях по финансированию. И это структура, которая не только выпускает прогнозы, но и отвечает за них, а также за методы, с помощью которых прогноз составлен».

В качестве примера неверного прогноза Вильфанд привел сообщения о якобы ожидавшемся в московском регионе ледяном дожде, однако прогноз не оправдался: «Меня очень впечатлило, что давались сообщения о некоем "ледяном дожде" и "ледяном капкане". Существует множество неведомых мне структур, выпускающих прогнозы, и то, что они пытаются давать прогнозы опасных явлений – это опасная тенденция и нарушение закона. Это плохо влияет на людей, а когда хозяйствующие субъекты принимает эту информацию на веру, это может повлечь за собой экономические потери».