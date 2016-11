Главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйга Риди переизбрали на новый срок, сообщает Reuters.

Совет учредителей принял решение оставить Риди во главе WADA на второй срок. Таким образом, Риди будет руководить агентством еще три года.

