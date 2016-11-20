WADA потребовало полномочия лишать страны права принять Олимпиады и ЧМ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассчитывает на расширение своих полномочий, в частности, в области лишения стран права проведения крупных спортивных турниров, сообщает портал Insidethegames.

В WADA надеются получить «необходимые инструменты» для реализации своих функций, в том числе права отменять проведение чемпионатов мира или Олимпийских игр в странах, спортивные делегации которых не соответствуют кодексу агентства.

В настоящее время в Глазго проходит заседание совета учредителей WADA. Ранее его участники переизбрали Крэйга Риди главой агентства на новый срок.

В ходе заседания глава финансовой комиссии организации Франческо Риччи-Битти заявил, что WADA не примет 300 тысяч долларов, перечисленных агентству Россией в качестве финансовой поддержки. По словам Риччи-Битти, это верное решение «с учетом того, что произошло». По всей вероятности, функционер имел в виду допинговый скандал после публикации отчета независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, следствием которого стало отстранение многих российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016, а российских паралимпийцев от Паралимпиады в полном составе.