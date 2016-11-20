В Москве объявлено штормовое предупреждение

Столичный главк МЧС РФ объявил в Москве штормовое предупреждение, сообщает «Интерфакс».

В ближайшее время в городе ожидается сильная гололедица и усиление ветра с порывами до 17 м/с. Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Спасатели просят горожан и гостей столицы проявлять осторожность, не находиться вблизи шатких конструкций и рекламных щитов, оставлять автомобили в гаражах или местах, где нет деревьев или рекламных щитов.