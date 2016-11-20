20 ноября 2016, 18:59
В Москве объявлено штормовое предупреждение
Столичный главк МЧС РФ объявил в Москве штормовое предупреждение, сообщает «Интерфакс».
В ближайшее время в городе ожидается сильная гололедица и усиление ветра с порывами до 17 м/с. Возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
Спасатели просят горожан и гостей столицы проявлять осторожность, не находиться вблизи шатких конструкций и рекламных щитов, оставлять автомобили в гаражах или местах, где нет деревьев или рекламных щитов.
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