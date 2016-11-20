WikiLeaks обвинил Обаму во лжи относительно помилования Сноудена
Сайт разоблачений WikiLeaks утверждает, что президент США Барак Обама говорит неправду, утверждая, что не может помиловать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.
When Obama says he "can't" pardon @Snowden he is not telling the truth and knows he is not telling the truth https://t.co/os7HfoIJID— WikiLeaks (@wikileaks) 20 ноября 2016 г.
Напомним, Эдвард Сноуден предал огласке данные о слежке американских спецслужб за гражданами США и ряда других стран. Скрываясь от преследования, Сноуден прибыл в Россию, где и проживает до настоящего времени.
18 ноября Обама, отвечая на вопрос журналистов о возможности помилования Сноудена, заявил, что экс-сотрудник АНБ не представал перед судом — а значит, о помиловании даже чисто теоретически и речи быть не может.
Однако WikiLeaks приводит примеры, когда подобное происходило. Так, 38-й президент США Джеральд Форд помиловал 37-го президента США Ричарда Никсона, хотя тот не представал перед судом за Уотергейтский скандал.
Кроме того, WikiLeaks напоминает, что в январе текущего года сам Обама предложил помиловать семерых граждан США иранского происхождения, подозреваемых в нарушении американских санкций в отношении Ирана, хотя указанные лица также не представали перед судом.