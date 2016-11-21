Московский арбитраж решил истребовать с Украины 2,7 млн долларов

Арбитражный суд Москвы решил взыскать 180 млн 260 тысяч рублей (соответствует 2,7 млн долларов) с украинской государственной компании «Антонов». Об этом сообщается в карточке дела на сайте суда.

Это сумма неустойки по иску Минобороны России, поданному к «Антонову» в июле 2015 года.

Согласно материалам дела, в 1989 году Минобороны заключило с предприятием контракт на создание самолета Ан-70, однако данные работы не были выполнены.

Также суд постановил взыскать с государственного предприятия «Антонов» в бюджет России госпошлину в размере 200 тысяч рублей.

Решение суда ответчик может обжаловать в течение месяца.