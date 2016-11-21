ГИБДД решила изменить автомобильные номера

Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения МВД России приступил к разработке новой редакции стандарта для номерных знаков, рассказал «Коммерсанту» начальник центра Олег Порташников.

В основном нововведения коснутся владельцев мотоциклов. Как пояснил Порташников, большинство из них зарубежного производства, поэтому предлагается уменьшить размер номеров под западный стандарт.

Также, считают в НИЦ, следует пересмотреть ГОСТ для японских и американских автомобилей, позволив сверлить стандартный номерной знак под необычные крепления (сейчас штраф за такие действия составляет 500 рублей).

Также в научно-исследовательском центре предлагают перенять западный опыт идентификации ретро- и гоночных автомобилей, утвердив для этих категорий специальные номерные знаки.

Такие номера дадут право ездить на авто в специально отведенных местах (например, вдали от скоростных трасс, на определенном расстоянии от дома собственника), в определенные дни (к примеру, только по выходным) и т. д.

В Росстандарте подтвердили, что пересмотр номерного ГОСТ-50577 заложен в план 2017 года. Публичное обсуждение стандарта планируется на сентябрь 2017 года, окончательная редакция должна быть подготовлена к маю 2018 года. В октябре 2018 года планируется утвердить изменения.