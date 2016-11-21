Российские банки начали применять досудебный порядок взыскания долгов

Российские банки смогут быстрее собирать просроченные долги заемщиков благодаря новому механизму, который позволит взыскать средства по исполнительной надписи нотариуса. Теперь не требуется решение суда в отношении должника. Эта мера существенно ускорит процесс поступления денег по просроченным платежам. При этом осложнится положение заемщиков, передает «Коммерсантъ».

Получить исполнительную надпись кредитная организация имеет право при наличии просрочки по кредиту более двух месяцев. Эта норма распространяется на все договоры, заключенные после июля 2016 года, когда поправки к закону вступили в силу. Норма может распространяться на договоры, заключенные ранее, если к ним заключено допсоглашение, подписанное обеими сторонами.

«Мы активно работаем над реализацией этой возможности, поскольку это позволит более оперативно взыскивать просроченную задолженность, без обращения в суд», — расскахзал директор департамента правового обеспечения банковского бизнеса Росбанка Александр Кудрявцев.

Заместитель директора департамента проблемных активов ВТБ 24 Юлия Тарасова пояснила, что в настоящее время может уйти до трех месяцев на получение исполнительного документа в суде. А нововведение позволит также сократить расходы банка на его получение, так как сумма госпошлины за получение исполнительной надписи меньше аналогичных затрат в суд.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин уверен, что нововведение негативно отразится на должниках: «У заемщиков даже не будет возможности вступить в переговоры, отстоять свои права, их долги будут взиматься автоматически».