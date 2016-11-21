Никита Белых отказался от двух адвокатов

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых отказался от услуг адвокатов Вадима Прохорова и Ольги Михайловой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника и саму Ольгу Михайлову.

Причиной стало участие адвокатов в деле об убийстве Бориса Немцова, которое сейчас рассматривается в Московском окружном военном суде.

«Мы постоянно заняты в другом процессе и не имеем возможности ежедневно ходить в изолятор "Лефортово", где содержится Белых», — пояснила Михайлова.

Она также сообщила, что в данный момент Белых защищает адвокат Андрей Грохотов. От комментариев он отказался.

Напомним, Белых было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следователи утверждают, что он получил в общей сложности около 400 тысяч евро за помощь и лоббирование интересов АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».