Командир полка «Азов» заявил о зависимости Украины от действий РФ в Донбассе

Депутат Верховной Рады Украины, командир полка «Азов» украинской Нацгвардии Андрей Билецкий считает, что Россия управляет ситуацией в Донбассе и может в любой момент перейти к активным боевым действиям. Об этом он заявил изданию «Апостроф».

По его словам, украинская сторона играет роль пассивного объекта, а Россия — активного субъекта.

«Если Россия захочет, то изменит все в одну секунду, не захочет — не изменит», — добавил он.

Он отметил, что «такая ситуация чрезвычайно деморализует военных».

Депутат добавил, что в настоящее время существует неформальная договоренность не сдвигать линию фронта, «то есть сейчас идет самый бестолковый и самый жестокий вид войны» — «просто убийство ради убийства».