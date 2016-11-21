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21 ноября 2016, 15:14
взятка Москва суды

Бывший чиновник Москвы получил условный срок по делу о взятке в 20 млн рублей

Илья Киндинов
Илья Киндинов
фото: скриншот с www.m24.ru

Симоновский райсуд Москвы вынес приговор бывшему начальнику отдела по работе с объектами культурного наследия департамента имущественных отношений столичного правительства Илье Киндинову. Экс-чиновник получил четыре года условного наказания, его защита согласна с приговором, передает РБК.

Сообщник Киндинова Давид Ревазов получил три года условного заключения. Его адвокат также не будет его оспаривать.

Оба фигуранта были задержаны полицией и сотрудниками ФСБ в марте 2015 года. Вначале им инкриминировалась взятка, затем дело было переквалифицировано по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Следствие выяснило, что московский чиновник Киндинов вымогал у руководства ООО «Багира Лтд» деньги за заключение договора на аренду дома в Настасьинском переулке в центре столицы.

Дом был признан объектом историко-культурного наследия. Киндинов организовал конкурс на восстановление здания, по итогам которого тот, кто восстанавливал дом, получил бы его в аренду на 49 лет практически даром (по цене 1 рубль за кв. м.).

По данным СМИ, чиновник предложил «Багире Лтд» помощь в победе на конкурсе за 20 млн рублей. Ревазов выступал в качестве посредника и был взят с поличным.
Киндинов и Ревазов признали вину и согласились сотрудничать. Обоих на время следствия заключали под домашний арест.

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