Нью-Йоркский суд отказал в пересмотре дела Бута

Адвокат отбывающего в США российского бизнесмена Виктора Бута Алексей Тарасов заявил, что апелляционный суд в Нью-Йорке отказал в пересмотре его дела. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Судебное решение было вынесено сегодня утром, и оно отрицательное», — сообщила сторона защиты.

Тарасов отметил, что суд в своем решении использовал следующую формулировку: «почти все доказательства не являются вновь открывшимися обстоятельствами».

«Мы находим это решение несправедливым и не согласны с ним», — сказал Тарасов.

Напомним, Бут отбывает 25-летний срок заключения в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс, США) по обвинению в незаконной торговле оружием. В марте его защита подала апелляцию в суд.

Ранее сообщалось, что он был переведен из одиночной камеры спецблока для особо опасных преступников и террористов на общий режим содержания.