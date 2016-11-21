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21 ноября 2016, 19:01
Виктор Бут Нью-Йорк суды США тюрьмы и колонии

Нью-Йоркский суд отказал в пересмотре дела Бута

Виктор Бут
Виктор Бут
Фото: twitter.com

Адвокат отбывающего в США российского бизнесмена Виктора Бута Алексей Тарасов заявил, что апелляционный суд в Нью-Йорке отказал в пересмотре его дела. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Судебное решение было вынесено сегодня утром, и оно отрицательное», — сообщила сторона защиты.

Тарасов отметил, что суд в своем решении использовал следующую формулировку: «почти все доказательства не являются вновь открывшимися обстоятельствами».

«Мы находим это решение несправедливым и не согласны с ним», — сказал Тарасов.

Напомним, Бут отбывает 25-летний срок заключения в тюрьме Мэрион (штат Иллинойс, США) по обвинению в незаконной торговле оружием. В марте его защита подала апелляцию в суд.

Ранее сообщалось, что он был переведен из одиночной камеры спецблока для особо опасных преступников и террористов на общий режим содержания.

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