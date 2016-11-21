Появился «шорт-лист» кандидатов на пост главы Минэкономразвития

На должность министра экономического развития России рассматриваются несколько кандидатов, заявил президент России Владимир Путин перед вылетом на саммит АТЭС в Перу.

«У нас как минимум три-четыре человека есть, кандидата. Я вот сейчас вернусь, мы окончательно с этим разберемся и поставим точку», — приводит его слова РИА Новости.

Путин добавил, что обсуждал кандидатов с премьер-министром Дмитрием Медведевым и «с некоторыми другими членами правительства».

Как сообщили RNS источник в Минэкономразвития и анонимный федеральный чиновник, среди кандидатов на должность:

- первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов,

- помощник президента Андрей Белоусов, который возглавлял МЭР в 2012-2013 годах,

- заместитель главы Центробанка Ксения Юдаева.

Также оба источника сообщили, что возглавить министерство предлагали экс-министру финансов Алексею Кудрину, но он отказался.

Один из собеседников агентства сообщил, что новый министр будет назначен до 5 декабря.

Предыдущий глава МЭР был снят с должности после задержания по подозрению в получении взятки.