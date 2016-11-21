21 ноября 2016, 09:39
В столкновении маршрутки с грузовиком на трассе «Дон» погибли шестеро
Шесть человек погибли, трое пострадали в результате аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает областной главк МВД.
ДТП произошло около трех часов ночи. Столкнулись «КамАЗа» и микроавтобус «Мерседес Вито».
По предварительной информации, водитель «Мерседеса» врезался в грузовик с прицепом, ехавший в попутном направлении. Причина столкновения неизвестна.
Пострадавшие доставлены в центральную больницу Миллеровского района, сообщает главк МЧС по Ростовской области.
На кадрах с места ДТП, появившихся в сети, видно, что микроавтобус в результате аварии загорелся, его тушили пожарные.
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