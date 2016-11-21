В столкновении маршрутки с грузовиком на трассе «Дон» погибли шестеро

Шесть человек погибли, трое пострадали в результате аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает областной главк МВД.

ДТП произошло около трех часов ночи. Столкнулись «КамАЗа» и микроавтобус «Мерседес Вито».

По предварительной информации, водитель «Мерседеса» врезался в грузовик с прицепом, ехавший в попутном направлении. Причина столкновения неизвестна.

Пострадавшие доставлены в центральную больницу Миллеровского района, сообщает главк МЧС по Ростовской области.

На кадрах с места ДТП, появившихся в сети, видно, что микроавтобус в результате аварии загорелся, его тушили пожарные.