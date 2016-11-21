МВД займется делом о драке Дадина с сокамерником

Начальник пресс-службы управления МВД по Карелии Леонид Розенберг заявил, что администрация карельской исправительной колонии №7 передала в МВД материалы о драке отбывающего в ней срок заключенного Ильдара Дадина с сокамерником. Об этом пишет ТАСС.

«Материалы по происшествию, произошедшему в ИК-7, переданы и зарегистрированы в Сегежский отдел полиции. В настоящее время собираются документы, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказал Розенберг.

В МВД допустили возможность возбуждения уголовного дела по факту драки. Пресс- служба управления ФСИН по Карелии подтвердила информацию о передаче материалов об инциденте в полицию.

Ранее сообщалось о конфликте Дадина с соседом по камере, которые якобы произошел на бытовой почве.

Ильдар Дадин является первым российским гражданином, получившим реальный срок по статье УК РФ о нарушении закона о митингах. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. По утверждению Дадина, в ИК-7 к нему применяли пытки. Однако, он отказался от перевода в другую колонию.

Защита обжаловала в Верховном суде РФ приговор активисту.