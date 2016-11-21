21 ноября 2016, 19:45
СМИ назвали дату выступления Путина перед Федеральным собранием
Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 1 декабря, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.
Официальное подтверждение данной информации не поступало. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не прокомментировал сообщение по запросу РБК.
Ранее СМИ сообщали, что глава государства выступит с посланием 8 декабря, однако Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
В 2015 году Путин выступил перед Федеральным Собранием 3 декабря.
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