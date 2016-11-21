СМИ назвали дату выступления Путина перед Федеральным собранием

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 1 декабря, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Официальное подтверждение данной информации не поступало. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не прокомментировал сообщение по запросу РБК.

Ранее СМИ сообщали, что глава государства выступит с посланием 8 декабря, однако Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

В 2015 году Путин выступил перед Федеральным Собранием 3 декабря.