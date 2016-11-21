Дед Мороз пообещал побриться в случае победы России на ЧМ-2018

Новогодний волшебник дал обещание перед журналистами и пообещал не помогать отечественным футболистам своей магией. На пресс-конференции в Новосибирске Дед Мороз пообещал сбрить бороду, если сборная России по футболу победит на ЧМ-2018, сообщает Ekb Room.

Российский символ Нового года сообщил, что постоянно следит за спортом и болеет «за наших». Дед Мороз подчеркнул, что даже если сбреет бороду летом, то к зиме она успеет отрасти.

«Часто пишут: Дедушка Мороз, интересно было бы на тебя посмотреть без бороды. Так вот, друзья, заявляю: если футбольная сборная России победит на Чемпионате Мира 2018 года, обещаю сбрить бороду», – сказал Всероссийский Дед Мороз.

Отметим, что матчи ЧМ-2108, которые пройдут в Екатеринбурге, никак не повлияют на спор — среди них нет игр со сборной России.