На прогулке в СИЗО умер бывший замминистра ЖКХ Подмосковья

В СИЗО на севере Москвы погиб бывший замминистра ЖКХ Московской области Владимир Гусев. Эту информацию ТАСС подтвердили в Следственном комитете.

Гусев был арестован по обвинению в растрате в особо крупном размере, ему было 52 года.

Сообщается, что обвиняемый потерял сознание, когда вышел в прогулочный дворик на седьмом этаже СИЗО. Впоследствии он скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.