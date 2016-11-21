21 ноября 2016, 16:59
На прогулке в СИЗО умер бывший замминистра ЖКХ Подмосковья
В СИЗО на севере Москвы погиб бывший замминистра ЖКХ Московской области Владимир Гусев. Эту информацию ТАСС подтвердили в Следственном комитете.
Гусев был арестован по обвинению в растрате в особо крупном размере, ему было 52 года.
Сообщается, что обвиняемый потерял сознание, когда вышел в прогулочный дворик на седьмом этаже СИЗО. Впоследствии он скончался.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое