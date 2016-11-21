Обама объяснил отличия США от Китая и России

США в отличие от России и Китая успешно занимаются глобальными проблемами, следует из выступления президента Соединенных Штатов Барака Обамы по итогам саммита АТЭС в Перу, пишет The Financial Times.

«Соединенные Штаты на самом деле являются незаменимым государством в существующем мировом порядке», — сказал глава государства.

По его словам, в то время как Китай сыграл свою роль в составлении Парижского соглашения по климату, именно США организовывали 200 стран для подписания этого документа.

Между тем, отмечает издание, избранный президент США Дональд Трамп называл изменение климата «мистификацией», изобретенной Китаем, чтобы получить экономическую выгоду.

Обама также упомянул Россию, заявив, что РФ является «весьма существенной военной державой», но при этом «не беспокоится о том, как восстановить Гаити после урагана». США же думают над этим вопросом, сказал президент.