Источник анонсировал возобновление полетов в Египет не ранее 2017 года

Воздушное сообщение между Россией и Египтом может возобновиться не ранее начала 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Египетская сторона будет готова обеспечить безопасность российских пассажиров в начале следующего года», — заявил собеседник агентства.

По его словам, первые рейсы отправятся из Москвы в Каир, где «построен новый терминал аэропорта, условия в котором позволяют… обеспечить безопасность на требуемом уровне». Потом откроются рейсы и в другие египетские города.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, в связи с тем что месяцем ранее исламисты взорвали самолет с россиянами, летевшими с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.