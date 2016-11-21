Грузия выиграла детское «Евровидение»

Десятилетняя представительница Грузии Мариам Мамадашвили стала победительницей «Детского Евровидения — 2016», сообщается на сайте песенного конкурса.

Выступления участников проходили на Мальте. Мамадашвили исполнила композицию Mzeo («Солнце») и набрала 239 баллов.

На втором месте с 232 баллами дуэт из Армении: Мэри Варданян и Анаит Адамян.

На третьем — итальянская певица Фиамма Бочча с 209 баллами.

Нынешняя победа на «Детском Евровидении» стала третьей подряд для Грузии.