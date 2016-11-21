21 ноября 2016, 10:02
Грузия выиграла детское «Евровидение»
Десятилетняя представительница Грузии Мариам Мамадашвили стала победительницей «Детского Евровидения — 2016», сообщается на сайте песенного конкурса.
Выступления участников проходили на Мальте. Мамадашвили исполнила композицию Mzeo («Солнце») и набрала 239 баллов.
На втором месте с 232 баллами дуэт из Армении: Мэри Варданян и Анаит Адамян.
На третьем — итальянская певица Фиамма Бочча с 209 баллами.
Нынешняя победа на «Детском Евровидении» стала третьей подряд для Грузии.
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