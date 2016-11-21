Экспертиза «Полит.ру»: Киндинов всегда был склонен к рискованным шагам

Сегодня Симоновский райсуд Москвы вынес приговор экс-начальнику отдела по работе с объектами культурного наследия департамента имущественных отношений московского правительства Илье Киндинову. Он получил четыре года условного наказания за «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Следствие установило, что московский чиновник Киндинов вымогал у руководства ООО «Багира Лтд» деньги за заключение договора на аренду дома в Настасьинском переулке в центре столицы.



Юрист, генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский, лично знакомый с Киндиновым объясняет, по какой схеме работал чиновник и почему приговор такой мягкий: «Илья Киндинов, еще будучи в довольно молодом возрасте, подавал большие надежды. Многие его предостерегали от рискованных шагов, к которым он был склонен, но к сожалению, он не прислушивался к многочисленным советам окружающих.



В Департаменте городского имущества он был начальником отдела, который занимался передачей объектов предпринимателям на аукционной основе по 1 рублю за квадратный метр в год. Это происходило так – заключался договор аренды на 5 лет на объект, цена которого образовывалась через конкурс. Объект ремонтировался, восстанавливался и после приемки здания в эксплуатацию город передавал его в аренду практически бесплатно. Илья Киндинов брался решать этот вопрос под ключ, утверждая, что может обеспечить победу на аукционе на право заключения этого пятилетнего договора. Конечно, это не могло быть правдой – торги были электронными. Кто давал большую цену – тот торги и выигрывал. Киндинов, грубо говоря, закладывал деньги в ячейку и, в случае выигрыша, забирал деньги и обещал за них сопровождать процесс строительства, который контролировался Москомнаследием. Илья Киндинов заявлял, что может гарантировать ввод объекта в эксплуатацию. Об этих его «возможностях» знала вся Москва. В конце концов один из клиентов передал ему меченые деньги, и на моменте закладывания их в ячейку Илью Киндинова взяли с поличным.



Принимая во внимание тот факт, что Киндинова впервые осуждают за экономическое преступление и что он признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, условный срок – в данном случае справедливая мера пресечения. Он молодой человек, и ему нужно дать шанс.



Что же касается в целом взаимодействия бизнеса с департаментом городского имущества – все взаимоотношения сводятся к постоянному ожиданию. Чиновники не выдерживают нормативных сроков, при этом личного общения добиться невозможно, электронная система не налажена. В общем сама организация рабочих процессов в этом ведомстве благоприятствует распространению коррупционной среды», — сказал г-н Петропольский.