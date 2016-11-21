В Думе предложили запретить организаторам беспорядков участвовать в выборах

Депутат «Единой России» Евгений Федоров подготовил законопроект, подразумевающий запрет на участие в выборах кандидатов, на которых были заведены уголовные дела по делам об экстремизме. Изменения в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» рассмотрит Госдума, сообщает RT.

В случае принятия поправок под запрет попадут избежавшие уголовного преследования, не привлеченные к суду организаторы массовых беспорядков.

«Мы уже давно обсуждаем различные меры по купированию околомайданных угроз. Совершенствование законодательства в этом направлении я считаю одной из приоритетных задач, тем более в свете предстоящих выборов. Известно, что именно выборы становятся точкой запуска "цветных революций". Посмотрите, кого сейчас выдвигают в кандидаты? Многие из этих оппозиционеров стояли за массовыми беспорядками, организованными после думских выборов в 2011 году. То, что они не попали по различным причинам на скамью подсудимых, не должно давать им право на продолжение своей антигосударственной деятельности», — сообщил RT Федоров.

Его предложение поддержал один из лидеров движения «Антимайдан» Александр (Хирург) Залдостанов, который предложил добавить в запретный список коммерсантов.

«Элита должна быть безупречной, дерзкой, несгибаемой. Способной соответствовать высоким идеалам и российской исторической миссии. Такой же крутой, как Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Вот с кого следует брать пример! Поэтому я полностью поддерживаю законодательную инициативу Федорова — либеральной колонне надо дать по зубам!» — заявил Залдостанов.