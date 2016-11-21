Саркози выбыл из борьбы за кресло президента Франции

Экс-президент Франции Николя Саркози после первого тура праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» занял третье место по количеству собранных голосов и выбыл из президентской гонки. Об этом пишет AFP.

Лидером партии стал бывший премьер-министр Франсуа Фийон, второе место досталось экс-председателю правительства Алену Жюппе.

Ранее эксперты прочили Саркози победу выборах 2017 года. Они считали, что основная борьба завяжется между ним и Фийоном, сообщает агентство.

Ранее Фийон по итогам первых встреч опережал соперников всего на один пункт. После первого тура праймериз стало известно, что он набрал 42,8%, Жюппе — 26% и Саркози — 24,4%.

Николя Саркози выступил перед своими сторонниками и признал поражение.

«Я очень уважаю Алена Жюппе. Но политические позиции Франсуа Фийона мне более близки. Избиратели, которые доверили мне свои голоса, свободны в своем выборе… Но мой долг честно и ясно заявить: какими бы ни были наши разногласия, Франсуа Фийон, как мне кажется, лучше понимает стоящие перед Францией вызовы. Поэтому я во втором туре праймериз проголосую за него», — цитирует его агентство.

В 2007-2012 годах во время президентства Саркози Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра Франции. В 1981 году в 27 лет он стал самым молодым членом французского парламента. Фийон пообещал французам масштабные реформы в сфере экономики. В частности, он предложил сократить 60 тысяч госчиновников и увеличить рабочую неделю с 36 до 39 часов.