21 ноября 2016, 11:21
В Крыму появилась сборная по футболу
Пресс-служба Крымского футбольного союза сообщает о создании собственной сборной футбольной команды республики.
Решение было принято 18 ноября 2016 года в ходе заседания Президиума Крымского футбольного союза. Также определен тренерский штаб команды.
Главным тренером сборной Крыма по футболу назначен Валерий Петров, а его ассистентом — Сергей Дранов.
«В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 – персонал команды. Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма по футболу проведет со 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории на спортивном комплексе "Арена-Крым"», — рассказали в пресс-службе.
Презентация сборной команды Крыма по футболу запланирована на 9 декабря. Она пройдет в Симферополе в рамках I Крымского футбольного Форума.
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