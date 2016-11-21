В Страсбурге и Марселе арестованы семеро подозреваемых в подготовке взрыва
Министр внутренних дел Франции Бернард Казнев сообщил об аресте семерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом пишет Reuters.
За неделю до открытия рождественской ярмарки в Страсбурге и Марселе были арестованы мужчины в возрасте от 28 до 37 лет марокканского и афганского происхождения.
«Атака сорвана. Однако масштабы террористической угрозы огромны, мы не в состоянии обеспечить рулевой риск, несмотря на все усилия», — подчеркнул Казнев.
Министр не сообщил о цели планированного нападения. Источник, близкий к расследованию, сообщил агентству, что оно не было направлено на Страсбург.
Мэр города сообщил, что атака была сосредоточена на «парижских окрестностях».
France says foiled terror attack, arrested seven https://t.co/LkzDfn8OU8 pic.twitter.com/TOJtrMY2QL— Reuters Top News (@Reuters) 21 ноября 2016 г.