В Страсбурге и Марселе арестованы семеро подозреваемых в подготовке взрыва

Министр внутренних дел Франции Бернард Казнев сообщил об аресте семерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом пишет Reuters.

За неделю до открытия рождественской ярмарки в Страсбурге и Марселе были арестованы мужчины в возрасте от 28 до 37 лет марокканского и афганского происхождения.

«Атака сорвана. Однако масштабы террористической угрозы огромны, мы не в состоянии обеспечить рулевой риск, несмотря на все усилия», — подчеркнул Казнев.

Министр не сообщил о цели планированного нападения. Источник, близкий к расследованию, сообщил агентству, что оно не было направлено на Страсбург.

Мэр города сообщил, что атака была сосредоточена на «парижских окрестностях».