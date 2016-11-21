Голодец рассказала о новой мере по борьбе с бедностью

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о планах правительства ввести в стране прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает агентство РИА Новости.

«У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛа, и я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов, у нас эта мера просчитана, мы ее сегодня обсуждаем», — пояснила Голодец.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что возобновление дискуссии по поводу новых принципов уплаты НДФЛ следует ожидать лишь после 2018 года. Он заверил, что в нынешней сложной экономической ситуации обсуждение вопроса нецелесообразно.

В августе 2015 года в правительстве РФ дали отрицательное заключение на законопроект, предлагающий дифференцированную схему налогообложения.

В настоящее время в России действует плоская шкала подоходного налога, введенная в 2001 году. Независимо от уровня доходов налогоплательщика налог составляет 13%.